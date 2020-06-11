تراند اليوم : صدمة بالوسط الفنى إثر وفاة الفنان محمود مسعود بشكل مفاجىء

رحل عن عالمنا، منذ قليل، الفنان القدير محمود مسعود، داخل إحدى مستشفيات منطقة العباسية إثر هبوط مفاجئ فى الدورة الدموية.

وشارك الفنان الراحل في مسلسل “لأخر نفس”، من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذى عرض رمضان قبل الماضى.

محمود مسعود هو فنان مصري ، ولد عام 1952 وحصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1975 وعمل عقب التخرج في مسرح الطليعة ثم شارك في بطولة عدد كبير من الأفلام السينمائية منها: (مجانينو ، المتمرد ، الشرسة ، حكاية تو) ثم شارك بالعديد من الأدوار في التليفزيون ، ومن المسلسلات التي عمل بها: (اللقاء الثاني ، مغامرات زكية هانم ، جمهورية زفتى ، أكتوبر الآخر).