تراند اليوم : فيديو محرج لمذيعة الجزيرة غادة عويس .. ما ظهر صادم

في اول رد على هجوم مذيعة الجزيرة غادة هويس على احد مسلسلاتmbc سخرت الإعلامية السعودية سارة دندراوي من عدد من مذيعي قناة الجزيرة على رأسهم الإعلامية غادة عويس.

و علقت سارة على هجوم قناة الجزيرة على أحد مسلسلات قناة “MBC ” بسبب دعوته للتطبيع مع إسرائيل قائلة: القناة اللي الإسرائيليين نايمين قايمين أكلين شاربين فيها بتتكلم عن التطبيع .

وعرضت سارة مقاطع لغادة عويس وجمال ريان وفيصل القاسم يتحدثون فيها مع مسئولين إسرائيليين.

و ردت غادة عويس على الفيديو قائلة: التدمير الذاتي الذي تمارسه قناة #depends محزن.كان بودّي أن أراها قناة منافسة بدل قناة هراء.توجيه أسئلة لإسرائيلي أمر جدليّ يراه البعض تطبيعاً محتملاً فيما أراه تحديا لروايته وتعرية لدعايته ومقاومة لكذبه.في المقابل فإن شيطنة الفلسطيني في عمل درامي هو خيانة واضحة لا جدالَ فيها.