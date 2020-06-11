أغنية ديو تجمع Akon و6IX9INE.. وهذه التفاصيل

متابعة بتجــــــــــرد: كشف ثنائي الراب الشهيرانAkon و6IX9INE عن تعاون جديد بينهما خلال الفترة القادمة من داخل العزل المنزلي الذي يقضيانه بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
ونشر نجم الراب الشهير AKON مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع انستجرام، يظهر من خلاله وهو يؤدي بعض كلمات الأغنية المنتظرة مع 6IX9INE، والمقرر طرحها خلال الفترة القادمة.
وبحسب صحيفة TMZ الشهيرة فإن الثنائي يشتركان في الأغنية الجديدة لأول مرة، وستشمل الأغنية الجديدة التحدث عن شعور 6IX9INE بالندم حول رؤيته لابنته من جديد وسيحاول ذكر قضيتها المتعلقة في المحاكم حاليًا في الأغنية الجديدة.
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