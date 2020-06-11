فرقة ميامي تطرح أحدث أغنياتها “وتستمر الحياة”

متابعة بتجــــــــرد: طرحت فرقة ميامي أغنية جديدة “وتستمر الحياة”، لرفع الروح المعنوية للناس، وإدخال البهجة والسرور إليهم.

وأغنية “وتستمر الحياة”، غناء مشعل ميامي، وكلمات أحمد الشرقاوي، وألحان ضاري المسيليم، وتوزيع وميكس وماستر عادل الفرحان.

وحققت الأغنية، التي طرحت عبر القناة الرسمية للفرقة في موقع “يوتيوب”، ردود أفعال طيبة خلال ساعات قليلة، وهو أمر ليس بجديد على الفرقة، التي طالما واكبت مختلف الأحداث والمناسبات بأعمال غنائية مميزة لاقت الاستحسان، وتركت انطباعًا جيدًا لدى الجمهور.

وفي اتصال هاتفي مع صحيفة “الجريدة”، تحدث مشعل عن الأغنية الجديدة كاشفًا المراحل التي مرت بها الأغنية إلى أن خرجت إلى النور.

بداية، قال ميامي: “نعيش جميعنا ظروفا استثنائية عصية على الجميع، تتطلب صدرا رحبا وصبرا والتفكير بأسلوب مختلف، مما دفعنا إلى التفكير بجدية في تقديم عمل فني غنائي يتسق والأحداث الراهنة من جهة، ويساهم في رفع الروح المعنوية للناس من جهة اخرى، الأمر الذي كان يتطلب أغنية بمواصفات خاصة تتكامل فيها الكلمات والألحان، لتجد طريقها الى قلوب الجمهور مباشرة، وتدخل البهجة والسرور عليهم، وتكون بمنزلة دعوة للتفاؤل في زمن كورونا”.

وأضاف ميامي: “خلال اتصال هاتفي مع الملحن ضاري المسيليم عرض علي الأشعار التي صاغها برشاقة وأسلوب مميز ليس بغريب عليه الشاعر أحمد الشرقاوي، فالكلمات كما استمعت اليها خفيفة، واللحن إيقاعه هادئ مميز يدخل إلى القلب بدون استئذان، لذلك تحمست للعمل، وتواصلنا مع الموزع عادل الفرحان، وتم تنفيذ الأغنية، وطرحت أمس الأول عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما موقع يوتيوب.

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وحول ردة فعل الجمهور تجاه الأغنية، استطرد ميامي: “أكثر من رائعة، انتشرت الأغنية على نطاق واسع، وتلقينا ردود أفعال طيبة، والشكر موصول لكل من ساهم في خروج هذا العمل الى النور، وللجمهور الذي تواصل معنا سواء بالتعليق أو بمشاركة الأغنية أو مقاطع منها، وهذا الأمر ليس بغريب عليهم، فهم شركاء النجاح في أي مشروع غنائي نطرحه”.

أما عن يومياته خلال فترة حظر التجول الجزئي، وفي خضم ما نعيشه من أحداث تتطلب اتخاذ اجراءات احترازية، فقال ميامي: “اصطحبت الاسرة الى الشاليه قبل فترة، ومنذ ذلك الوقت وأنا هناك لا أبارح موقعي، وملتزم وجميع افراد اسرتي بتعليمات السلطات الصحية، لأن الهدف منها الحفاظ على ارواحنا، في ظل ما يعيشه العالم من ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا”.

وتوجه ميامي بالشكر الى زملائه في الفرقة طارق وخالد ومدير أعمال الفرقة صالح، مؤكدا ان اي عمل ونجاح تحققه “ميامي” هو نتاج تكاتف جميع اعضائها، وشدد على أهمية الأغنيات السنغل في التواصل مع الجمهور بين فترة واخرى، لاسيما مع تعطش الجمهور للأعمال الجديدة.

واستطرد: “أنتهز الفرصة لأوجه من خلال الجريدة رسالة الى الوطن العربي، وإلى أحبتي في الخليج وأهلي بالكويت، لنبتعد حتى نعود سريعا ونلتقي على خير دون ان نفقد عزيزا علينا او صديقا لنا، واتمنى ان يلتزم الجميع بالاجراءات التي اتخذتها الدولة، وليتسع صدرنا ولا نتسرع في التفريط بالحذر خلال تعاملنا مع بعضنا، حاليا نعيش أوضاعا مختلفة وجديدة علينا، وليكن شعارنا في التباعد السلامة لنا وللكويت”.