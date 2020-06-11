متابعة بتجــــــــــرد: وجّه فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، نصيحة إلى جمهوره دعاهم من خلالها إلى الشعور بالفخر حيال ما أنجزوه في حياتهم، كما وطلب منهم أن لا يعطوا أحدًا فرصة التقليل مما حققوه.
وغرد عاصي الحلاني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، قائلًا: “كن ممتناً لنفسك دائماً على صمودك. كن فخوراً بأقل إنجاز صنعته ولا تهتم لرأي الناس.. مهما كنت تشعر بالخوف من مستقبلك مهما كان ألمك من واقعك لا تخف ان كان الله معك فمن عليك”.
على صعيد آخر، يستعد عاصي الحلاني لطرح أغنية جديدة تحمل اسم “رجعتيني لبدايتي”. وتعتبر هذه الأغنية، هي الثانية التي يصدرها عاصي من ألبومه الجديد والمرتقب طرحه خلال موسم الصيف الحالي. الأغنية من كلمات عبير أبو اسماعيل وألحان حسان عيسى ومن المقرر أن يصوّرها عاصي على طريقة الفيديو كليب مع المخرج أحمد المنجد في تعاون جديدة بينهما بعد أغنية “بعشقك”.
جدير بالذكر أن عاصي الحلاني يحصد في الفترة الراهنة نجاح أغنيته الجديدة “بعشقك”، حيث حقق كليب الأغنية أكثر من مليوني مشاهدة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاصي الحلاني يوجه رسالة تحفيزية لجمهوره: “كن فخورًا بأقل إنجاز صنعته” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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