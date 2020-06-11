عاصي الحلاني يوجه رسالة تحفيزية لجمهوره: “كن فخورًا بأقل إنجاز صنعته”

متابعة بتجــــــــــرد: وجّه فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، نصيحة إلى جمهوره دعاهم من خلالها إلى الشعور بالفخر حيال ما أنجزوه في حياتهم، كما وطلب منهم أن لا يعطوا أحدًا فرصة التقليل مما حققوه.

وغرد عاصي الحلاني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، قائلًا: “كن ممتناً لنفسك دائماً على صمودك. كن فخوراً بأقل إنجاز صنعته ولا تهتم لرأي الناس.. مهما كنت تشعر بالخوف من مستقبلك مهما كان ألمك من واقعك لا تخف ان كان الله معك فمن عليك”.