مشروع مصور يوثق أزمة كورونا بتوقيع 9 مسارح أوروبية

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن مسرح “ثاليا” في هامبورغ أمس الأربعاء مشاركة 9 مسارح أوروبية في مشروع مصور لتوضيح أثر جائحة كورونا المستجد على القارة.
ويتضمن المشروع، الذي يحمل عنوان “قصص من أوروبا: أزمة وتأمل” باللغة الإنجليزية، مساهمات من مسرحي “برلينر إنسامبل” والمسرح القومي النمساوي “بورجتياتر بوينين” في فيينا في الجزء الناطق باللغة الألمانية في أوروبا.
وتشارك أيضاً مسارح من السويد والدنمارك والمجر وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا في شبكة “ميتوس 21” للمسارح الوطنية الدولية.
وقد تم إعداد 15 مقطع فيديو قصيراً بناء على تقارير من شهود عيان يعملون بمختلف المجالات المرتبطة بالجائحة.
وترافق الأفلام ترجمات باللغة الإنجليزية وسيتم عرضها على مواقع المسارح المختلفة اعتباراً من بعد غد الجمعة.
وقال مدير مسرح ثاليا يواكيم لوكس “من المهم للغاية مواصلة الحفاظ على الاتصالات الدولية وتعميقها، خاصة في الأوقات التي تكون فيها الحدود مغلقة ويكون التبادل الدولي صعباً”.
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