متابعة بتجـــــــــــرد: ما زال الغموض يكتنف الحالة الصحية للنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد انتشار أنباء تفيد إصابتها بفيروس “كورونا” المستجد.
ومن جانبه، أكد محمد عبد الوهاب، شقيق شيرين، في تصريحات صحفية له، عدم صحة ما أُثير بشأن إصابة شقيقته، واصفاً الموضوع برمته بالشائعات.
ومن ناحية أخرى، كشفت مصادر لوسائل إعلامية مصرية عن ثبوت إصابة شيرين بفيروس “كورونا” بعد أن جاءت نتيجة المسحة إيجابية، وهي نفس نتيجة مسحة والدتها، في حين جاءت نتيجة مسحة الفنان حسام حبيب سلبية.
وينتظر جمهور شيرين ردًا قاطعًا منها لتأكيد إصابتها بالفيروس من عدمه، خاصة أنها أغلقت هواتفها المحمولة خلال الساعات الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر غموض بشأن إصابة شيرين عبد الوهاب بـ”كورونا”.. وشقيقها ينفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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