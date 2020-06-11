الفنان المصري محمود مسعود في ذمة الله

Jun 11, 2020 توفي الفنان القدير محمود مسعود عن عمر ناهز 68 عاما، داخل المستشفى وذلك عقب هبوط مفاجئ في الدورة الدموية وبعض أمراض الصدر. ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل، قائلا: “البقاء لله.. تنعي نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير محمود مسعود.. رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان”. اخر أعمال محمود مسعود مسلسل “لأخر نفس”، من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذي عرض في رمضان 2019. للراحل محمود مسعود العديد من الأعمال الدرامية منها مسلسلات “جمهورية زفتي”، “أم كلثوم”، “أفراح إبليس”، “عوالم خفية”، “حارة اليهود” وغيرها من الأعمال المهمة. وعلى صعيد السينما شارك في العديد من الأفلام المهمة منها “حب فى الزنزانة”، “إمرأة آيلة السقوط”، “اخترت حياتي”، “المتمرد”، “الحب وأشياء أخرى”.







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