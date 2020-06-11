زين كرزون تحمل المرأة مسؤولية خيانة زوجها لها.. وتتعرض لهجوم قاس (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شنّ رواد مواقع التّواصل الاجتماعي هجوماً حاداً على الناشطة الأردنية زين كرزون بعد تصريحٍ لها عن الخيانة اعتبر أنه مثيرٌ للجدل، إذ وجهت كلامها للمرأة مطالبةً إياها بالاهتمام بنفسها وجمهالها، ومبررةً خيانة زوجها لها في حال لم تكن كذلك، حيث قالت: "ما بفيدك غير جمالك.. دللي نفسك"، مضيفةً أن "غالبية المشاكل التي يتعرض لها الزوجين هو اهمال المرأة لجمالها والعناية بذاتها".

وجاء كلام كرزون ذلك من خلال مقطع فيديو نشرته لنفسها عبر سناب شات، وأشارت خلال حديثها إلى أن خيانة الزوج وراءها إهمال الزوجة وعدم اهتمامها بمظهرها، ووقفت الناشطة الأردنية بصف الرجل الذي يخون زوجته بسبب ذلك معتبرة أن المرأة يجب أن تكون دائماً بأبهى حلة لزوجها بجميع الأوقات بغض النظر عن انشغلاتها ومسؤلياتها.

وأردفت زين كرزون، أنها وعلى الرغم من مناصرتها للمرأة، إلا أنها لا تلوم الرجل على خيانته لزوجته بسبب عدم اهتمام زوجته بنفسها من أجله قائلةً: "لما يرجع جوزك ويلاقيك مش مهتمة بحالك بده يطلع وعيونه تزوغ برّة".

وذكرت زين كرزون أن عدم الاهتمام بالمظهر بحجة الوقت والانشغال بأمور إدارة المنزل ليس سببا مقنعا، حيث قالت: "هادي الامور ما بتاخد وقت.. وهاد مش مبرر".

وفو انتشار مقطع الفيديو ذلك، تعرضت كرزون لردود فعل غاضبة ورافضة من قِبل المتابعين، لتبريرها خيانة الرجل لزوجته، معتبرين أنّ الاهتمام مطلوب من الطرفين لكن الخيانة لا مبرر لها.

Advertisements

وأبدى بعض المتابعين استغرابهم من تصريحات الناشطة الأردنية، مشيرين إلى أنها تنمرت بشكل غير مقصود على النساء الأقل جمالاً، وأنها ترى أن المرأة مجرد جسد وأنها إذا لم تتبع معايير جمال معيّنة فستُهجر، مُحملةً إياها مسؤولية خيانة زوجها لها.

وبحسب ظن زين كرزون فإن المرأة لو كانت مهتمة بجمالها وتدلل نفسها فإن زوجها لن يقدم على خيانتها أو معرفة امرأة أخرى عليها، مما دفع بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتأكيد على أنه ليس صحيحاً، مستشهدين بحوادث كثيرة قام فيها رجال متزوجون من نساء جميلات بخيانتهن مع نساء أخريات أقل جمالاً منهن.

ومن منظور عملي فالخيانة الزوجية ليست فقط من أجل البحث عن الجمال المفقود في المرأة، بل تتعدد أسبابها، ولا تعتبر زين كرزون الوحيدة من المشاهير التي قللت من شأن المرأة بشكل أو بآخر.