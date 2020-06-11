قيامة عثمان 25.. وضع السم في العسل للبطل خلال زفافه من بالا (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدر المسلسل التاريخي قيامة عثمان الحلقة 25 الصدارة في عمليات البحث بين الجمهور منذ عرض الحلقة مساء الأربعاء، وهو من بطولة الفنان بوراك أوزجيفيت وراغب سافاش، وذلك بعد أن شهدت العديد من المفاجآت والتطورات المتسارعة.

وأظهرت مشاهد الحلقة أنه بعد عودة دينار إلى قبيلة الكاي طالبا السماح والعفو من عثمان الغازي، ظهر عدو آخر للبطل داخل قبيلة الكاي لم يكشف عن هويته حتى الآن، حيث قام بوضع السم في العسل لعثمان وضيوفه ممكن حضروا حفل زفافه من بالا، وذلك بعد أن طلب البطل الزواج منها في الحلقة السابقة.

وأثناء تقديم الأكل تدخل هازيل زوجة دينار لتوقف الجميع عن الأكل مدعية أن زهرة قامت بوضع السم داخل الأكل، ولكن عند استجواب زهرة تم قتلها على يد العدو، لذلك دخل الشك في نفس عثمان وأمر سالجان وبالا زوجته بمراقبة هازيل لأنها هي فقط من علمت بوضع السم، كما عند صلح ديندار بعثمان لم يطمئن البطل لكلام دينار ووضع الحذر بينهما ولم يأمن له.

كما شهدت الحلقة مقتل كونغار لكونور أخيه حتى يخلصه منه لأنه كان يشكل خطرًا كبيرًا على عثمان وجنوده، ولكن في ظروف غامضة، وبعد هذا الحادث اختفى كونغار ولم يُعرف له أثر مما جعل عثمان في حيرة من أمره.

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ويتضمن مسلسل عثمان والذي يعرض على "ATV"، صراعات عثمان الخارجية والداخلية، وكيف قام بتأسيس الأسرة العثمانية والسيطرة عليها، ويجسد بطولاته ونضالاته ضد البيزنطيين والمغول، ويوثق كيف تمكن من ضمان الاستقلال عن سلطنة "رم" من أجل إقامة دولة ذات سيادة تصمد أمام الإمبراطوريتين المغولية، والبيزنطية وتكريم الأتراك.

ويجب التنويه إلى أن النجم التركي بوراك أوزجيفيت الذي يلعب دور عثمان، أجرى تدريبات مكثفة ولمدة عام كامل على المبارزة بالسيف وركوب الخيل وفنون القتال، وكان التدريب لمدة 8 ساعات يومياً باستمرار، ولمدة خمسة أيام في الأسبوع، ودرس الشخصية من الناحية التاريخية لدى أساتذة متخصصين.