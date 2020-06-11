محمد رمضان بقفاز مرصع في كليب "كورونا فيروس".. وابنه يظهر لأول مرة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأ الفنان المصري محمد رمضان جمهوره بطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "كورونا فيروس"، إذْ ظهر بشكل يتماشى مع الأزمة الراهنة وهي انتشار فيروس كورونا في جميع دول العالم.

واستطاع رمضان استغلال أزمة كورونا كي يجني مشاهدات عالية، إذ حاز الفيديو كليب الذي تم عرضه على قناته عبر اليوتيوب على نصف مليون مشاهدة في 4 ساعات فقط.

وارتدى الفنان في الكليب كمامة باللون الذهبي وفي يديه ارتدى قفازًا مرصعا، إضافة لارتدائه الملابس الوقائية ضد فيروس كورونا، موجهًا للجمهور العديد من النصائح، ويمكن القول بأن الكليب أيضًا يعد ترويجًا لخطة التعايش مع كورونا التي انتهجتها العديد من البلاد تزامنًا مع إعادة الافتتاح مجددًا.

وطالب محمد رمضان المواطنين بأن يلتزموا بتعقيم اليدين وارتداء الكمامة والقفازات والتباعد الاجتماعي وعدم التواصل عن قرب وتجنب السلام باليد، موضحًا أن هذا يعد وقاية من الإصابة بالفيروس.

وكان "علي" ابن محمد رمضان مفاجأة الكليب، إذْ ظهر معه لأول مرة في عمل فني، كما أنه الوحيد من بين أفراد أسرة محمد رمضان الذي ظهر معه بشكل رسمي لأول مرة رغم أن ابنته حنين ظهرت معه في البرومو الترويجي للأغنية قبل نحو أسبوع.

وكان "علي" يرقص مع والده محمد رمضان في بعض اللقطات ويقوم بتقليده، وجاء ظهوره في غرفته أثناء القيام بتعقيمها، بينما حرص محمد رمضان على عادته في كليباته بتقديم رقصة خاصة به بجانب بعض الفتيات، إلا أن هذه المرة كان هناك تباعدًا بينهم على العكس من كليباته السابقة.

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ومن كلمات الأغنية التي كتبها الباور العالي وبلدوزر، قال محمد رمضان: "كورونا رونا رونا رونا فيروس، مرض وعام على الكل، بقينا ماشين بالكحول، ايه ده ايه ده ده، فيروس خطير في الجو، بعون الله هنلاقي الحل خايفين عليكم من اللي بيحصل واللي بنشوفه".

وأضاف في كلمات أغنيته قائلًا: "وباء وحل علينا ومش عارفين ظروفه، عقم إيديك قبل ما تسلم على اللي جمبك، ياللي بتسلم متخليش العشم قاتلك، أنا البرنس أنا جنتيل مان"، وبطرح هذا الكليب يكون قد عاد محمد رمضان لممارسة نشاطه الذي لا يهدأ على مدار العام وهو مجال الغناء.

وكان محمد رمضان قد شوّق جمهوره لأغنيته "كورونا فيروس" قبل نحو أسبوع، إذْ فاجأ الجمهور بنشر برومو الأغنية عبر حسابه على إنستغرام، وظهرت معه لأول مرة ابنته "حنين"، وذلك أثناء قيادته للسيارة وجلست خلفه وظلت ترقص معه على الأغنية.

يُذكر أن أغنية "كورونا فيروس" من كلمات الباور العالي وبلدوزر، وألحان الباور العالي ومن إخراج محمد سامي الذي تعاون معه محمد رمضان في مسلسله الأخير "البرنس" الذي عرض في رمضان الماضي.