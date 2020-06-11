شكرا لقرائتكم خبر عن أم كلثوم أعصابها فولاذ..كيف غنت كوكب الشرق تحت وابلا من الرصاص؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض نجوم الفن والطرب للعديد من المواقف الصعبة أو الطريفة أثناء قيامهم بإحياء حفلات أو أفراح أو قيامهم بالغناء فى إحدى المناسبات، وتظل هذه المواقف عالقة بأذهانهم طوال حياتهم ولا ينسوها ويتحدثون عنها دائما حين يتكلمون عن ذكرياتهم.

وتعرض نجوم الزمن الجميل للعديد من هذه المواقف ومنها ما نشرته مجلة الكواكب فى عدد نادر صدر عام 1954 وتناولت فيه المجلة بعض المواقف التى تعرض لها نجوم الطرب فى بداياتهم الفنية أثناء قيامهم بإحياء أفراح فى الصعيد ، ونشر الموضوع تحت عنوان "غناء على رصاص الصعيد"

وكان من بين هذه المواقف ما حدث مع كوكب الشرق أم كلثوم فى بداياتها أثناء إحياءها أحد الأفراح بمدينة جرجا.

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ووصفت الكواكب أم كلثوم بأنها أشجع مطربة وصاحبة أعصاب فولاذية أمام كل ماتعرضت من مصاعب ومنها ما اجهته عام 1944 عندما كان أحد أعيان جرجا يحتفل بزفاف ابنه وفى نفس الوقت كان مرشحا للانتخابات النيابية ويقوم بالدعاية لنفسه على قدم وساق، وانتهز الرجل حفل زفاف ابنه ليقيم احتفالا كبيرا ويستغله فى الدعاية لنفسه ليضرب عصفورين بحجر واحد.

وكانت أم كلثوم مطربة الحفل، وانتهز المرشح المنافس الفرصة وكلف بعض أنصاره بإفساد هذا الحفل، فذهب بعضهم إلى حفل الزفاف وما كادت كوكب الشرق تبدأ فى الغناء حتى وقف أحدهم وأطلق الرصاص وهو يهتف باسم المرشح المنافس، فثار أنصار المرشح صاحب الحفل، وبعد دقائق تحول الفرح إلى معركة حامية تدوى فيه طلقات الرصاص من كل اتجاه، وهرب جميع أفراد الفرقة، ماعدا أم كلثوم التى وقفت بثبات تراقب ما يحدث ولم تتحرك حتى انفضت المعركة.