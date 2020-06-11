- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن من هو رجل الأعمال خطيب نيللي كريم؟ والان مع التفاصيل
الخميس 11 يونيو 2020
خطفت الفنانة نيللي كريم وخطيبها عمر إسلام اهتمام الجمهور بعد إعلان خطبتهما، وشغلت هوية خطيبها الجزء الأكبر من اهتمامهم.
ووفقاً لمجلة "هي"، يعمل عمر إسلام في مجال استيراد الأطعمة والمشروبات، ويمتلك سلسلة مطاعم وكافيهات شهيرة في مصر بالإضافة إلى استثماراته الأخرى. حصل عمر إسلام على شهادات عليا فى الإقتصاد بإحدى جامعات لوس أنجلوس، كما درس الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة قبل أن ينطلق في نهاية الثمانينات من خلال شركة عائلته ووالده، وله تجربة زواج سابقة من فنانة تشكيلية فلسطينية أنجب منها ابنين توأم، واشتهر بعلاقة صداقة مع الفنان عمرو دياب وعائلته، ولكنه يحرص على البقاء بعيدا عن الأضواء.
يشار إلى أن النجمة نيللى كريم، شاركت فى موسم رمضان الماضى بمسلسل بـ100 وش، مع النجم آسرياسين، وحققا نجاحاً كبيراً وقت عرضه.
كانت هذه تفاصيل خبر من هو رجل الأعمال خطيب نيللي كريم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.