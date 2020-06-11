متابعة بتجـــــــــــرد: نفى يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو التفكير في إلغاء الألعاب الصيفية التي تأجلت إلى آذار 2021 بقرار من اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية بسبب أزمة فيروس كورونا. وأضاف موري أن اللجنة تعمل على أكثر من 200 فكرة لتبسيط المنافسات وخفض التكلفة. فيما قال توشيرو موتو الرئيس التنفيذي لأولمبياد طوكيو 2020 إن المنافسات التي تغير موعدها ستتميز بالبساطة والبعد عن الفخامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أولمبياد طوكيو ستتميز بالبساطة ولا نية لالغائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.