نجوى كرم تُعلّق على أزمة لبنان: بلد مأكول مذموم

متابعة بتجـــــــــرد: عبرت النجمة اللبنانية نجوى كرم، عن حزنها على الأوضاع الإقتصادية السائدة في لبنان، من خلال تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”.

ونشرت نجوى كرم صورة لتصميم يتضمن خريطة لبنان وجاء فيه: “وإذا سألوك عن لبنان فقل هو بلد بجمال يوسف، وحزن أبيه، وفساد إخوته”، وكتبت نجوى كرم تعليقًا على الصورة: “لبنان مأكول مذموم”.

يذكر أن نجوى كرم أحيت مؤخرًا حفلها الأونلاين الأوّل في ظل جائحة كورونا، وآخر الأغاني التي طرحتها أغنية “بعشق تفاصيلك” من كلمات أحمد ماضي، عادل العراقي، توزيع وتسجيل طوني سابا، ماستر محمد المقهور.

على صعيد آخر، في جعبة نجوى كرم بحسب بعض المصادر ثلاث أغنيات جاهزة للتسجيل، لكنّها لم تقرّر بعد أيّ أغنية ستصدرها أوّلاً فور استقرار الوضع في لبنان؛ كما تنتظر نجوى تحديد الموعد النهائي لعرض حلقات برنامج “ذا فويس سينير” الذي تأجل قبل أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا، ومن المقرر أن يُحدّد الموعد النهائي عقب عيد الفطر المبارك.