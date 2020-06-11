إيغي أزاليا أعلنت الخبر رسميًا: اصبحت أمًا

بعد أكثر من شهر على الإشاعات، أكدت مغنية الراب الاسترالية إيغي أزاليا أنها أصبحت أمًا دون أن تكشف عن هوية الأب.

واتخذت المغنية من حسابها على انستغرام منبراً للإعلان عن الخبر في منشور، حيث بدأت القصة بجملة: “لدي ابن”. وتابعت موضحة انها انتظرت الوقت المناسب للتشارك بهذه الاخبار مع الجمهور.

واتى اعلان الخبر بعد شهر من الإشاعات التي تحدثت عن ان ايغي رزقت بمولودها الأول من صديقها مغني الراب، بلايبوي كارتي خاصة بعدما هنأ DJ Akademiks الثنائي في الأول من مايو على ولادة ابنهما.