- 1/2
- 2/2
Jun 11, 2020
بعد أكثر من شهر على الإشاعات، أكدت مغنية الراب الاسترالية إيغي أزاليا أنها أصبحت أمًا دون أن تكشف عن هوية الأب.
واتخذت المغنية من حسابها على انستغرام منبراً للإعلان عن الخبر في منشور، حيث بدأت القصة بجملة: “لدي ابن”. وتابعت موضحة انها انتظرت الوقت المناسب للتشارك بهذه الاخبار مع الجمهور.
واتى اعلان الخبر بعد شهر من الإشاعات التي تحدثت عن ان ايغي رزقت بمولودها الأول من صديقها مغني الراب، بلايبوي كارتي خاصة بعدما هنأ DJ Akademiks الثنائي في الأول من مايو على ولادة ابنهما.
كانت هذه تفاصيل خبر إيغي أزاليا أعلنت الخبر رسميًا: اصبحت أمًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.