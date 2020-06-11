سعد لمجرد يفوز بـ"الدرع الماسي" على حساب محمد رمضان (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تفوق الفنان المغربي سعد لمجرد على منافسه المصري محمد رمضان، ليحصل على الدرع الماسي الذي يمنحه يوتيوب بعد تخطي عدد المشتركين في قناته حاجز 10 ملايين مشترك مساء الأربعاء، بينما بلغ عدد المشتركين في قناة رمضان 9.8 مليون شخص.

وفي الساعات الماضية حاول النجمان الترويج لقناتهما للحصول على أكبر عدد من المشتركين، فرمضان استغل أغنيته الجديدة "كورونا فيروس" وقال إن من سيشترك في قناته سوف يستمتع بها أولا.

وشوق رمضان جمهوره للعمل القادم في أكثر من منشور، وعلق قائلا "الأغنية في خلال أيام قليلة على قناتي الرسمية على يوتيوب.. المشتركين في القناة هيشوفوها قبل نزولها بيوم #ثقة_في_الله_نجاح ".

وقبل يومين قاد أصدقاء المغربي سعد لمجرد حملة لمساعدته على الحصول على الدرع، وكان لهم ما أرادوا بتحقيق هذا الإنجاز.

وبهذا يصبح "لمجرد" أول فنان أفريقي وعربي يحرز الدرع الماسي، وثاني المشاهير العرب بعد ”اليوتوبر نور ستار“، التي تضم قناتها ما يزيد عن 15 مليون مشترك.

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وعبر لمجرد عن سعادته من تحقيق هذا الإنجاز ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، قائلا فيه: "أحبابي في المغرب والعالم العربي والعالم كله.. شكرا لكم.. وأنا سعيد جدًا جدًا وأشكركم على سهر الليالي والتعب للوصول إلى 10 ملايين مشترك".

وقال سعد: "10 ملايين مشترك.. الله يخليكم ليا، أوعدكم مرة أخرى بأنني سأقدم الأفضل لرفع علمنا دائمًا.. أعزائي المعجبين من جميع أنحاء العالم.. شكراً لكم من أعماق قلبي".

يذكر أن النجم المغربي طرح مؤخرا دعاء "باب الرجاء"، عبر قناته على "يوتيوب"، والدعاء من كلمات أبو الفضل، ألحان محمد رضا، توزيع حمزة الغازي.

وفي سياق متصل، شارك لمجرد و رمضان في أغنية" انساي" وحققت ملايين المشاهدات، كما أعلن النجمان في وقت سابق اشتراكهما في فيلم معا خلال الفترة المقبلة.