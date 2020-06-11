كارلا حداد آخرهم.. 5 حالات انفصال بين المشاهير حتى منتصف 2020 (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

وصلت عدد حالات الطلاق بين مشاهير الفن منذ بداية عام 2020 وحتى منتصفه إلى خمس حالات، كانت أولهن الفنانة السورية أصالة نصري التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الأخيرة من عام 2019 بشأن حقيقة انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، لكنها بقيت متكتمة على الموضوع حتى السادس من يناير 2020 الذي حسمت فيه الأمر برسالة نشرتها عبر حسابها على إنستغرام.

وقالت أصالة وقتذاك:" صباح الخير.. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عن والد أبنائى (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولن يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشكل المشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الذي أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كل جهدي بأن يوازي طموحكم بي، هذا قدر من رب العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".

أما أحدث المعلنين عن انفصالها فقد كانت الإعلامية والممثلة اللبنانية كارلا حداد التي فاجأت الجمهور في 8 يونيو 2020 بخبر انفصالها رسميًّا عن زوجها الإعلامي والممثل طوني أبو جودة بعد زواج دام 16 عامًا، حيث ارتبط الثنائي في الرابع من أكتوبر 2004، وفي عام 2009 رزقا بابنتهما الوحيدة ليا.

وعلقت كارلا حداد:"رغم انفصالي وطلاقي من طوني أبو جودة يلي حصل باتفاق حضاري بتبقى خصوصية العيلة مقدسة وبتبقا ليا الأساس".

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الأمر ذاته بالنسبة للمخرج اللبناني سعيد الماروق، حيث نشرت زوجته جيهان في 30 مايو الماضي رسالة قالت فيها: "بكل محبة وإحترام، وبانتظار حكم الطلاق في الدعوى المقدّمة مني، أعلن انفصالي عن سعيد الماروق والد ابني تيم وابنتي لمار، متمنية من كل المحبين عدم الخوض في التفاصيل حرصًا على العِشرة وعلى مشاعري ومشاعر افراد عائلتي".

وأضافت جيهان: "ان هذا القرار يأتى اكرامًا للمواقف الصعبة التي عايشتها وتعاملت معها بمحبة وإخلاص في الفترة السابقة". فقد ترددت أخبار في السابق تشير إلى توتر في العلاقة بين الثنائي ولكن جيهان كانت تعود وتطل في كل مرة إلى جانب زوجها في أكثر من مناسبة نافيةً بطريقة غير مباشرة هذه الأخبار.

وإختتمت رسالتها:"أشكر كلّ من ساندني طوال الفترة الماضية وأطلب من الله الصبر والوعي لأتمكّن من تخطّي هذه المرحلة بسلام، خصوصًا أننا كعائلة تحت الضوء ما جعلني أستعجل إعلان الانفصال لأحمي صورتي وصورة من أحب". من ناحيته وحتى هذه اللحظة لا يزال سعيد الماروق يلتزم الصمت في ظل غياب أي تعليق منه على هذا الخبر" .

أما باقي المشاهير الذين أعلنوا انفصالهم خلال النصف الأول من عام 2020 نرصدهم لكم في الفيديو أعلاه.