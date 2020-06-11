شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفى: الدولة صمدت أمام جائحة كورنا ونستأنف تصوير"القاهرة كابول" قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم طارق لطفى لـ ”الخليج 365” أن الدولة تعاملت مع جائحة فيروس كورونا المستجد باحترافية شديدة، مشيراً إلى أن التوعية المستمرة التى فرضتها الدولة المصرية منذ بدء الأزمة جعلت اعداد المصابين أقل فى فترة وجيزة، لافتا إلى أن فترة ذروة المرض أوشكت على الانتهاء، فارجوا توخى الحذر والحرص من الشعب خلال الأيام المقبلة كى نتمكن من السيطرة على الوباء.

وأشار لطفى، إلى أنه من المتوقع أن يستأنف فريق عمل "القاهرة كابول" تصوير المسلسل خلال الفترة المقبلة، من أجل عرضه فى شهر رمضان المقبل 2021، لافتاً إلى أن المسلسل سيكون مفاجأة كبيرة فى موسم دراما المقبل .

المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على، وإنتاج سينرجى، والعمل يدور في اطار اجتماعى تشويقى ويعتمد على 3 شخصيات رئيسية وهم اعلامى وضابط أمن وطنى وإرهابى.

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مسلسل "القاهرة كابول" بطولة طلرق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، وأخرون، كما يشهد المسلسل عودة طارق لطفى للدراما بعد غياب 3 سنوات، منذ أن قدم مسلسل "بين عالمين" ، وشارك فى بطولته كل من هشام سليم، لقاء الخميسى، حازم سمير، فيدرا، أمير صلاح الدين، وأخرون، تأليف ايمن مدحت، إخراج أحمد مدحت.