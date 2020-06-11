شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور ينتهى من تسجيل أغنيتين لألبومه الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب تامر عاشور من تسجيل اغنيتين من ألبومه الجديد، الأولي بعنوان"كان موضوع"، وهي من كلمات هشام صادق، وألحان مايكل صفوت، وتوزيع فهد والثانية بعنوان"رأى الكل فيكي"، كلمات محمود عبد الله، وألحان محمد النادي، وتوزيع فهد، ليضمهم عاشور إلى أغاني ألبومه المقبل، والذي من المقرر طرحه في الفترة المقبلة.

كما سجل تامر عاشور أغنية من ألبومه الجديد جارى الإستقرار على اسمها، ويتعاون فيها مع الشاعر الغنائي أحمد المالكي، وألحان محمدي، وتوزيع الموسيقي أحمد أمين، لستكمل عاشور تعاونه الناجح مع المالكى بعدما قدما سوياً أغنية "قولوله سماح" من ألبومه الأخير "أيام" الذى تم طرحه العام الماضى وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً.

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وكان تامر عاشور أطل على جمهوره في حفل لايف في شهر مارس الماضي، لكسر ملل الحظر المنزلي وتشجيع متابعيه على البقاء داخل منازلهم لحين الانتهاء من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقدم الفنان تامر عاشور باقة من أجمل أغانيه، حيث ظهر بصحبة فرقته الموسيقية على المسرح، وحقق أكثر من 106 آلاف مشاهدة في الساعة الأولى.

يشار أن تامرعاشور طرح ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 مارس 2019، وضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكاية"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".