يمارسان الرياضة.. كارمن سليمان تنشر فيديو لزوجها وابنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
نشرت الفنانة كارمن سليمان، فيديو، لزوجها الملحن مصطفى جاد وابنها وهما يمارسان الرياضة.
وطرحت كارمن، الفيديو عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "زوزى كل ما بيشوف باباه بيعمل رياضة، لازم يروح يشارك".
واحتفل الثنائي بحفل زفافهما في أبريل 2017، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وأنجبا طفلهما الأول "زين" 2018.
يذكر أن، كارمن سليمان، شاركت في غناء أغنية تتر مسلسل "نصيبي وقسمتك 3".
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