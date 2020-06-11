محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
كشفت الفنانة إسراء عبد الفتاح، زوجة الفنان حمدي الميرغني عن الدولة التي تنوي الذهاب إليها عقب انتهاء وباء كورونا.
ونشرت إسراء، صورة لها مع زوجها عبر حسابها على إنستجرام، ووجهت سؤالًا لمتابعيها، وعلقت: "قولولي نفسكوا تسافروا فين، لما ربنا يكرم ويزيح عننا البلاء ده، والطيران يفتح... أنا عن نفسي هسافر إيطاليا".
وعلق زوجها الفنان حمدي الميرغني، قائلا : "وأنا نفسي أسافر أي حتة مع حبيبتي وبنتي".
يذكر أن، حمدي الميرغني واسراء عبد الفتاح، تزوجا عام ٢٠١٧، ولديهما ابنة تدعى تمارا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتهاء كورونا.. زوجة حمدي الميرغني تكشف عن الدولة التي ترغب السفر إليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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