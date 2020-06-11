منير مكرم يكشف تفاصيل دفن الفنان محمود مسعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

قال الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن الفنان محمود مسعود سيتم دفنه صباح اليوم الخميس، بمدافن الأسرة بالقاهرة.

وتابع "مكرم" في تصريح خاص لـ"الخليج 365": أنه سيتم نقل الجثمان من المستشفى إلى المقابر، عقب انتهاء أسرته من استخراج تصريح الدفن، بينما سيتم الصلاة على الجثمان بالمقابر.

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وكان المقرر الراحل قد توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، عن عمر ناهز الـ68 عامًا.

يذكر أن اَخر ظهور فني للفنان الراحل، كان بمسلسل "خيانة عهد" بطولة النجمة يسرا، حيث جسد دور والد شيرين- جومانا مراد، وظهر في مشاهد معدودة كضيف شرف.

يذكر أن نقابة المهن التمثيلية نعت الفنان الراحل، حيث كتب عزوز عادل عضو مجلس النقابة على موقع "فيسبوك".:"‫ البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬، وفاة الفنان الكبير محمود مسعود‬، ‬رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان‬."