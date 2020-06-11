شاهد بالصور اَخر ظهور فني للفنان الراحل محمود مسعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

كان اَخر ظهور فني للفنان محمود مسعود، الذي رحل اليوم الخميس، عن عمر 68 عامًا، في مسلسل "خيانة عهد" بطولة النجمة يسرا، وإخراج سامح عبدالعزيز

وجسد الفنان الراحل خلال العمل دور والد شيرين - جومانا مراد

وظهر الفنان خلال العمل في مشاهد معدودة، حيث كان ظهوره بمثابة ضيف شرف

وكانت مشاهده عبارة عن فلاش باك تجمعه بابنته، أبرزها مشهد طردها من المنزل بعد أن كشفت لأسرتها أن خطيبها سافر ولن يتزوجها.

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ورغم أنها مشاهد معدودة إلا أن حضوره كان بارزًا، وكانت مشاهده مع ابنته محورية في الأحداث

ونستعرض لكم لقطات من اَخر ظهور فني للفنان الراحل، الذي قدم العديد من الأعمال الفنية والسينمائية في مشوار طويل عقب تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1975

ومن أبرز مسلسلاته "جمهورية زفتى" و"أم كلثوم" و"أفراح إبليس" و"القضاء فى الإسلام" و"رجل الأقدار" و"الإمام المراغى" و"نسيم الروح"و"سيدنا السيد"و"عوالم خفية" و"حارة اليهود" و"دنيا جديدة".

وفى السينما شارك فى العديد من الأفلام المهمة منها "حب فى الزنزانة" و"امرأة آيلة السقوط" و"اخترت حياتى" و"المتمرد"و" الحب وأشياء أخرى".

يذكر أن الفنان رحل اليوم الخميس، ونعته نقابة المهن التمثيلية ، حيث كتب عزوز عادل عضو مجلس النقابة على موقع "فيسبوك".:"‫ البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬، وفاة الفنان الكبير محمود مسعود‬، ‬رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان‬."