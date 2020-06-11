رانيا يوسف وسط الأشجار في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن جلسة تصوير جديدة لها، وسط الأشجار.

ونشرت رانيا، صور الجلسة الجلسة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت على إعجاب متابعيها.

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حيث علقت لها الفنانة لقاء الخميسي، قائلة: "هو القمر بيطلع الصبح".

وكانت رانيا يوسف، قد شاركت في بطولة الجزء الأول من مسلسل "الآنسة فرح" الذي يستعد صناعه لتصوير جزءه الثاني، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، وهو من بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى ويستكمل العمل المخرج وائل فرج.

المسلسل تدور أحداثه حول فرح والتى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل كنادلة لدى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتصبح حامل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبى الذى تم اقتباس أحداثه منه.