ابنته فنانة واَخر أعماله مع يسرا.. معلومات عن الفنان الراحل محمود مسعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:



رحل منذ قليل، الفنان محمود مسعود، عن عمر يناهز الـ68 عامًا، بعد رحلة طويلة من العمل في الفن، وقدم خلالها العديد من الأعمال اَخرها "خيانة عهد" مع النجمة يسرا والذي عرض رمضان الماضي.



ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان الراحل:

- ولد محمود مسعود في 3 سبتمبر من العام 1952.

- حصل مسعود على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1975.

- عمل بعد تخرجه في مسرح الطليعة، لينتقل من المسرح إلى السينما، ويشارك في بطولة عدد كبير من الأفلام السينمائية، منها أفلام "المتمرد، الشرسة".

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- شارك مسعود بالعديد من الأدوار في التليفزيون، ومن المسلسلات التي عمل بها: (اللقاء الثاني، مغامرات زكية هانم، جمهورية زفتى، أكتوبر الآخر).

- كان آخر أعماله مسلسل "خيانة عهد"، في رمضان الماضي، مع الفنانة يسرا.

ابنته الفنانة إيمان مسعود التي شاركت في العديد من الأعمال منها مسلسل "شمس الأنصاري، ومسلسل "حكايات بنات" في 2012، والتي ابتعدت عن العمل الفني لمدة 6 سنوات للتفرغ لتربية ابنتها، ثم عادت للعمل الفني مرة أخرى.

- في عام 2016، تعرض الفنان محمود مسعود لأزمة صحية مفاجئة، دخل على إثرها مستشفى الأمل والحياة بالمهندسين بسبب شراهة التدخين، وشخص الأطباء حالته بأنه يعاني ارتفاعًا شديدًا في ضغط الدم وارتفاع معدل السكر، والذى أدى إلى العصبية الزائدة، وعدم التحكم في الأعصاب، فقرر الأطباء خضوعه للعلاج لبضعة أيام حتي تستقر حالته الصحية وعودته لحالته الطبيعية

