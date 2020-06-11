شكرا لقرائتكم خبر عن مجد القاسم يطرح ألبومه الجديد "باقة ورد" أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب مجد القاسم أنه انتهي من وضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "باقة ورد" والمقرر طرحه فى شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف مجد لـ"الخليج 365" أن الألبوم يتكون من 10أغنيات فقط، ومنهم "باقة ورد"،"خال ياخال"، "قلبك قدرنا اللي يقدرنا"، مشيرا أنه يتعاون فيه مع مجموعة من الشعراء والملحنين وهم فيه أحمد العربي، وصلاح عطيه، وأحمد شوقي، وريمون، وخالد عرفه، وباسم منير.

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من ناحيه أخري يتعاون المطرب مجد القاسم مع الشاعر الغنائى صلاح عطية فى أغنية جديدة ‏باللهجة السورية تحمل اسم مبدائى "وحياة اللى خالقك مانى مفارقك" وهى من ألحانه، ‏ومن المقرر أن يتم تسجيلها فى شهر الحالى.

يذكر أن آخر أعمال مجد القاسم دعائي ديني فى شهر رمضان ‏الماضى بعنوان "ماية المحاياة" من ‏كلمات الشاعر حسن باهى، وألحان حسن نور، وتوزيع محمد بدرخان، وهندسة صوت ‏عصام شوشة، وتقول كلمات الأغنية "مش فى مكان على الأرض مش طالعة منه ‏الآه.. خلصت حلول الأرض بس الأمل فى الله.