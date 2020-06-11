"الممثلين" ناعية الفنان محمود مسعود: رحم الله الفقيد والهم أهله وجمهوره الصبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى منذ قليل الفنان القدير محمود مسعود عن عمر ناهز 27 عاما، ونعت نقابة الممثلين الفنان الراحل، قائلا: "البقاء لله.. تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير محمود مسعود.. رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان". الفنان الراحل محمد مسعود حصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالى للفنون المسرحية فى عام 1975، وعمل عقب التخرج فى مسرح الطليعة، ثم شارك فى بطولة عدد كبير من الأفلام السينمائية، منها "مجانينو، المتمرد، الشرسة، حكاية تو"، ثم شارك بالعديد من الأدوار فى التليفزيون، ومن المسلسلات التى عمل بها: "اللقاء الثانى، مغامرات زكية هانم، جمهورية زفتى، أكتوبر الآخر".

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