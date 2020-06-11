شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى يتعاون مع كامل الجندي في أغنيه بعنوان " اللي خدنا باستهانه " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب الشعبي محمود الليثي مع الملحن كامل الجندي، لأول مرة في أغنية سينجل جديدة، بعنوان"اللي خدنا باستهانه"، من كلمات كريم ريدي، وتوزيع باسم منير، ومن المقرر أن يتم تسجيلها في الأيام المقبلة حسبما أكد الملحن كامل الجندي ل"الخليج 365".

من ناحية أخري شارك الليثي في موسم رمضان الماضي بمسلسل عمرو دياب ، مع النجمين على ربيع ومصطفى خاطر، فى الحلقة التاسعة، حيث قدم الليثى أغنية بعنوان" صحابي دول"، والذى شاركه فيها الغناء كل من ربيع وخاطر خلال أحداث المسلسل.

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كما طرح الليثى مؤخرا أغنية "هاكاكى هاكاكى" والتي جاءت فكرتها بعد تفشي وباء كورونا في العالم، ونجحت الأغنية واستهدفت دعوة بقاء الجمهور في المنازل وهى من كلمات محمد قاسم وعارف فخورى وتوزيع اسماعيل نصرت وألحان محمد قاسم.

يذكر أن مسلسل "عمر ودياب " بطولة على ربيع ومصطفى خاطر، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج معتز التونى، وإنتاج شركة سينرجى، حيث يظهر فى العمل كضيف شرف، والأغنية من توزيع الموسيقي باسم منير، وهندسة صوت أحمد جودة، وتدور الأحداث في إطار كوميدى بمطاردة الشرطة طوال الأحداث وراء بطلى العمل، بسبب وصل أمانة الذى قاموا بالإمضاء عليه دون سداده.