شكرا لقرائتكم خبر عن بالكمامة.. أحمد السعدنى لـ"أشرف زكى": حمدالله على السلامة يا نقيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد السعدنى، عبر حسابه بموقع انستجرام، صورة جديدة مع نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكى، الذى Hجرى عملية جراحية في القلب منذ أيام، معلقا عليها:" حمدالله على السلامة يا نقيب".



أحمد السعدنى عبر انستجرام

وظهر كلا من الفنان أشرف زكى والفنان أحمد السعدنى، مرتديين الكمامات، حيث الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا.





يشار إلى أن الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية طمأن جمهوره على حالته الصحية بعد اجرائه عملية جراحية وتركيب دعامة فى القلب قائلا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" الحمد لله على كل شيء وحالتي الآن أصبحت مستقرة وبصحة جيدة وأشكر كل الناس اللى سألوا عليا خاصة إنهم اهتموا بي طول الفترة الماضية وانشغلوا بحالتى الصحية.

وكانت الفنانة روجينا زوجة الفنان أشرف زكى وجهت رسالة شكر لكل من حرص على الاطمئنان على صحة زوجها الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، وذلك بعد الجراحة التى أجراها لوضع دعامات فى قلبه.

ونشرت روجينا صورة لأشرف زكى، عبر حسابها على فيس بوك وكتبت عليها قائلة: "الحمد والشكر لله بطمئن كل الناس على أشرف وبشكر كل الناس اللى سألت وأطمنت وأسفة لوماقدرتش أرد على كل اللى سألوا عليه شكرا جدا".

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وشارك الفنان اشرف زكى فى موسم رمضان الماضى فى مسلسل "فرصة تانية" مع الفنانة ياسمين صبرى واحمد مجدى وادوارد وايتن عامر كما شارك فى مسلسل "لما كنا صغيرين" مع محمود حميدة، وخالد النبوي وريهام حجاج .