وفاة الفنان محمود مسعود عن عمر ناهز 68 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - توفى منذ قليل، الفنان القدير محمود مسعود، عن عمر ناهز 68 عاما بهبوط فى الدورة الدموية.

وأعلن الفنان عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية نبأ وفاة الفنان محمود مسعود، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك".

وكتب عادل:"‫ البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬، وفاة الفنان الكبير محمود مسعود‬، ‬رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان‬."

وكان أخر تواجد فنى للفنان محمود مسعود من خلال مسلسل "لأخر نفس"، من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذى عرض رمضان قبل الماضى.

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