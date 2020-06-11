بصورة جديدة.. شريف منير يكشف عن وجه ابنتيه فريدة وكاميليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : نشر الفنان شريف منير، صورة جديدة لابنتيه، عبر حسابه على إنستجرام. وكتب شريف، على الصورة، قائلا : "فريدة شريف منير اللي قاعدة... و كاميليا شريف منير اللي نايمة.. تصوير كاميليا شريف منير". وحرص الفنان حسن الرداد، التعليق على صورتهما، موجها حديثه لشريف منير، قائلا : "ربنا يخليهملك.. قمرات". يذكر أن، الفنان شريف منير، شارك في دراما رمضان المنقضي، بمسلسل" ونحب تاني ليه "، أمام ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وعدد من الفنانين.

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