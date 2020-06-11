أحمد حاتم يكشف عن صورة من "الغسالة" ويعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
كشف الفنان أحمد حاتم، عن صورة له من أحدث أفلامه "الغسالة".
ونشر حاتم، الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : "لا تنسى أخطاء الماضي.. اغسلها.. الغسالة".
وتفاعل الفنان رامز أمير، مع الصورة قائلا : "ربنا يكرمك، إن شاء الله وتولع الدنيا يا بيكو"، ليرد حاتم عليه : "هغسلها إن شاء الله يا موزة".
فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته: أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى.
ويسجل الفيلم التعاون السينمائى الثانى بين هنا الزاهد وأحمد حاتم بعدما قدما فيلم "قصة حب" الذى تم عرضه فى موسم عيد الحب من العام الماضى.
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