من إنتاج شركته.. أحمد فلوكس يستعد لبطولة "زكريا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :

كشف الفنان أحمد فلوكس، عن مشروعه المقبل، وهو مسلسل "زكريا"، من إخراج حسام الجوهرى.

ونشر فلوكس، صورة أثناء تعاقده مع مخرج العمل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بسم الله الرحمن الرحيم.. توكلنا على الله.. تم التعاقد مع المخرج حسام الجوهري، على إخراج مسلسل زكريا بطولة النجم أحمد فلوكس وإنتاج شركة هالك ستوديوز".

وتابع : "على أن يبدأ التصوير في موعد أقصاه شهر ونصف بعد انتهاء المخرج من تصوير مسلسل الكهف".

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وأضاف : "تم رصد ميزانية مبدئية للمسلسل وهى ٤٥ مليون جنيه مع مشاركة أحمد سمير سليمان، شركة تريلر ومجموعة مستثمرين سعوديين.. دعواتكم، عودة زكريا، العيلة".

يذكر أن أحمد فلوكس، يمتلك شركة هالك ستوديوز المنتجة للمسلسل.

آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.