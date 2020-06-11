قبل ياسر جلال وعمرو يوسف.. أدوار منحت لفنانين آخرين بسبب الموت والاعتزال والمرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رودينا خيري:

لم يكن اعتذار الفنان عمرو يوسف عن دور خالد بن الوليد في مسلسل سيف الله بسبب انشغاله بعمل فني آخر، بعد تصوير بعض المشاهد، ولجوء شركة سينرجي إلى الفنان ياسر جلال، هي الحالة الأولى في الوسط الفني.

ويستعرض "الخليج 365" بعض الأدوار التي اعتذر عنها الفنانون أو حالت ظروف مرضهم أو الوفاة دون استكمال الدور، وحل مكانهم ممثل آخر.

الأقوياء

رحل الفنان رشدي أباظة في 27 يوليو من 1980 بعدما توقف قلبه عن الخفقان، قبل أن يستكمل مشاهده الأخيرة لفيلم "الأقوياء" إخراج أشرف فهمي، ما أدى ذلك إلى الاستعانة بالفنان صلاح نظمي، لاستكمال باقي مشاهد رشدي أباظة، بظهورة ماشيا والكاميرا خلف ظهره.

الإرهابي

توفى الفنان القدير صلاح ذو الفقار عام 1993 إثر أزمة قلبية مفاجئة في أثناء تصوير المشهد الأخير من فيلم الإرهابى، بطولة الفنان عادل إمام، و أصر الفنان عادل إمام على ألا يكون هناك بديلا عنه أو يتم حذف مشاهده ليقوم بها آخر، ولكن تم استكمال آخر مشهد في الفيلم دونه، ونلاحظ من خلال الفيلم عندما رجع مصطفى "عادل إمام" إلى البيت سمعنا صوت الدكتور عبد المنعم "صلاح ذو الفقار" فقط ولم نشاهده.

وظهر في المشهد المتبقي من ظهره ولم يتحدث، حيث استخدم المخرج شخص آخر بديل له , وتم عرض الفيلم عام 1994 بمشاهد صلاح ذو الفقار التي قام بتصويرها قبل وفاته.

ذئاب الجبل

توفى الفنان صلاح قابيل عام 1992 قبل أن يستكمل دوره في مسلسل ذئاب الجبل، وتم استبداله بالفنان عبدالله غيث، الذى توفي أيضا في أثناء تصوير المسلسل، وتم ترشيح الفنان نبيل الحلفاوى، لاستكمال الدور، ولكنه رفض فاضطر المؤلف محمد صفاء عامر إلى تعديل الأحداث، ولم تظهر شخصية علوان، مرة أخرى.

معبودة الجماهير

في عام 1962 تم ترشيح عبدالسلام النابلسى لبطولة فيلم معبودة الجماهير، مع الفنان عبدالحليم حافظ، ولكن بسبب ظروف مرضه، لم يقدم ذلك الفيلم، ورشح الفنان الراحل فؤاد المهندس بديلا له، ثم رحل عبد السلام النابلسي إلى لبنان، بعدما ازدات مشاكله مع الضرائب، والتي بلغت 13 ألف جنيه في حينها، ولم تصلح محاولاته لحل مشاكله مع الضرائب، ما أدى ذلك إلى الحجر على أثاث شقته المستأجرة في الزمالك، والتي لم تكن بقيمة المبلغ المطلوب، وظلت القضية معلقة حتى وفاته في عام 1968.

مسلسل المال والبنون

توفي الفنان عبدالله غيث عام 1993 قبل استكماله تصوير الجزء الثاني من مسلسل المال والبنون، الذي كان جسد من خلاله شخصية عباس الضو، ما أدى إلى قيام المخرج مجدي أبو عميرة بترشيح شقيقه حمدي غيث لاستكمال الدور، لكن الأخير رفض فى البداية أداء الدور، ولكن المخرج أكد له أنه لا أحد يستطيع إتقان الدور مثله، فوافق.

مسلسل لعبة النسيان

انضم الفنان أحمد صفوت لأسرة مسلسل لعبة النسيان بطولة الفنانة دينا الشربيني، الذي تم عرضه في رمضان 2020، وجاء انضمام أحمد صفوت إلى العمل مؤخرا، بدلا من الفنان أحمد فهمي، الذي كان قد قام بتصوير يوم واحد فقط، ثم سافر إلى لبنان ليستكمل تصوير مشاهده في مسلسل "أسود فاتح" مع النجمة هيفاء وهبى، وبسبب قرار حظر الطيران في أغلب البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، لم يتمكن من العودة لذلك قررت أسرة المسلسل الاستعانة بأحمد صفوت .

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وهج الصيف

رحل الممثل محمود مرسي 2004 في أثناء تصوير مسلسل وهج الصيف، للمؤلف أسامة أنور عكاشة، بعد تصوير عدة مشاهد، ما جعل صناع العمل يلجأون إلى حذف هذه المشاهد والاستعانة بالممثل جميل راتب، للعب الدور بدلا منه.

واضطرالفنان كمال أبو رية، الذي جمعته معظم مشاهده مع الراحل محمود مرسي إلى إعادة تصويرها بأكملها مرة أخرى.

"بوابة إبليس"

اعتزلت الفنانة مديحة كامل الفن بعد ارتدائها الحجاب في أبريل 1992، ولم تستكمل تصوير بعض مشاهد فيلمها الأخير "بوابة إبليس"، ورفضت رفضًا قاطعًا العودة للتمثيل، ما أدى ذلك إلى إتلاف بعض مشاهدها، وتمت إعادة تمثيل المشاهد التالفة بواسطة دوبليرة بدلا من الفنانة مديحة كامل.

"غرام وانتقام"

تُوفيت المطربة أسمهان عام 1944، في أثناء تصوير فيلمها الأخير، ما اضطر الفنان يوسف وهبي، إلى إحضار فنانة بديلة لاستكمال دورها في الفيلم، وكتبَ على التتر: "فقيدة الفن أسمهان".

"عصر الفرسان"

توفي صلاح قابيل عام 1992 قبل انتهاء تصوير 7 مشاهد فقط من مسلسل عصر الفرسان، ما أدى ذلك إلى قيام ابن عمه محمد قابيل باستكمال تصوير هذه المشاهد، وتم التصوير عن بعد حتى تبدو المشاهد، وكأنها لصلاح قابيل.

"الرغبة والضياع"

توفي إسماعيل ياسين في مايو من عام 1972 قبل استكماله تصوير فيلم "الرغبة والضياع” إذ أن القدر لم يسعف إسماعيل ياسين الذي منعه من استكمال فيلمه الأخير، فقد قام بتصوير 4 أيام فقط بعد أن ظهر في مشهد وحيد لم يتجاوز خمس دقائق فقط، لتكون هذه آخر طلة لأبو ضحكة جنان.

شارك في بطولة الفيلم، عدد كبير من نجوم الفن آنذاك: رشدي أباظة، ونور الشريف، وهند رستم، وهياتم، ومحمود المليجي، ونبيلة السيد.

فيلم "العار"

توفي الفنان عماد حمدي 1984 قبل أن يستكمل فيلم العار بعدما قام بتصوير مشهدين فقط من الفيلم، وقد أصر المخرج علي عبدالخالق على عدم الاستعانة ببديل لعماد حمدي، لأنه كان متعاطف مع حالة الاكتئاب الحاد التي عانى منها عماد حمدي آنذاك، والتي جعتله في عزلة عن الناس والحياة الفنية، إلا أن المؤلف محمود أبو زيد وعدد من أبطال الفيلم أقنعوه بضرورة وجود بديل للقيام بدور الأب، خاصة أنه دور مليء بالتفاصيل والأحداث المهمة، ما أدى ذلك إلى إسناد الدور إلى عبدالبديع العربي، الذي قام بأداء الدور على أكمل وجه.

مسلسل" أبيض x أبيض "

توفيت الفنانة سناء جميل عام 2002 قبل استكمال تصوير مسلسل أبيض في أبيض، إذ إنها كانت قد صورت 8 مشاهد فقط ثم هاجمها المرض اللعين، ما أدى ذلك إلى قيام الفنانة ماجدة الخطيب باستكمال دورها، وتصوير الدور منذ بدايته وحتى نهايته، وحذف مشاهد الفنانة الراحلة.