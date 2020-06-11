فيديو.. رقص الشرنوبي وراندا في حفل عقد القران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :
احتفل الفنان محمد الشرنوبي، مساء أمس الأربعاء، بعقد قرانه على راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام.
وتداول رواد التواصل الاجتماعي، فيديوهات لهما أثناء كتب الكتاب، وفيديوهات أخرى أثناء رقصهما خلال الحفل الذي أقيم بمنزل العروس.
وكان محمد الشرنوبي، قد أعلن خبر عقد قرانه على راندا رياض، الذي احتفل بخطبته لها في ديسمبر الماضي، حيث نشر كل منهما صورا من جلسة التصوير الخاصة بعقد القران على إنستجرام.
يذكر أن، محمد الشرنوبي، أعلن في ديسمبر الماضي، خطبته على راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام.
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