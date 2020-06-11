محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: لقاء الخميسي نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها بإطلالة جريئة. سمية الخشاب نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة ظهرت فيها ترتدي فستان أنيق أمام حمام السباحة. محمود حجازي نشر الفنان محمود حجازي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له أمام شاطئ البحر بصحبة كلبه. مي عمر نشرت الفنانة مي عمر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أصفر أنيق. ماريتا الحلاني Advertisements نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني،عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أحمر أنيق. سلاف فواخرجي نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بغطلالة طبيعية بدون مكياج. ديانا كرزون نشرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. يارا نشرت الفنانة اللبنانية يارا، عبر حسايها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة. أحمد مجدي نشر الفنان أحمد مجدي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له علق عليها: "استرخاء" أنابيلا هلال نشرت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تمارس الرياضة داخل حديقة منزلها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيلفي لقاء الخميسي ومي عمر بإطلالة أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.