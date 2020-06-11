نشر الفنان أحمد السعدني صورة تجمعه بالدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. ووجه أحمد السعدني رسالة إلى أشرف زكي قائلا: حمدالله عالسلامه يا نقيب أشرف زكي. Advertisements يذكر أن الفنان أحمد السعدني يشارك في بطولة فيلم العنكبوت، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة كل من أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، ريم مصطفى، يسرا اللوزي، زكي فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوي، محمود غريب، شيماء سيف، محمد ممدوح، شيكو، رامز أمير، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أحمد السعدني يوجه رسالة إلى أشرف زكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.