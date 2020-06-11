فيديو.. محمد رمضان يطرح أحدث كليباته كورونا فيروس

طرح النجم محمد رمضان أحدث كليباته، والذي يحمل اسم كورونا فيروس، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب كورونا فيروس من إخراج محمد سامي، والأغنية من كلمات وألحان الباور العالي Advertisements وتوزيع وسام عبد المنعم. وتوزيع وسام عبد المنعم. يذكر أن النجم محمد رمضان طرح مؤخرًا كليب بعنوان رايحين نسهر، وحقق الكليب نسبة مشاهدات بلغت 107 ملايين مشاهدة، منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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