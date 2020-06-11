هاني شاكر: الفن مرآة المجتمع.. وهناك من يستهتر بكورونا بخفة دم قاتلة

قال النجم هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن الفن هو مرآة المجتمع وقوته الناعمة وليس شيء غير مهم أو تسلية كما يعتقد البعض، متابعًا: فيه ناس فاكرة أن الفن مجرد تسلية وحاجة مش مهمة لكن العكس مثل ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الفن القوة الناعمة والواجهه والصورة الحلوة لأي شعب .. الفن مرآة المجتمع.
يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الفن له دور فى المجتمع فى ظل أزمة كورونا، كاشفاً عن أنه قريباً سيطرح أغنية جديدة تحمل تفاءل كبير فى زمن الكورونا.
وأضاف هاني شاكر، خلال اتصال هاتفى ببرنامج التاسعة، الذي
وأكد نقيب المهن الموسيقية، أن ما نمر فيه الآن يتطلب جزء روحاني وآخر يعطي تفاءل وبسمة للمجتمع، وأن الأزمة ستمر.
وتابع: أنا قريبًا جداً سأطرح أغنية جديدة تتحدث عن التفاءل في زمن الكورونا، مشددًا على أن الجائحة كشفت لنا أشياء جميلة وكثيرة في حياتنا، مناشداً الجميع بتغيير سلوكيتهم حتى نتجاوز الجائحة.
وأعرب هاني شاكر، عن استيائه تجاه استخفاف البعض بخطورة جائحة فيروس كورونا، كونه أمر غير مقبول.
وتابع: أنا كنت مستاء لما بعض الفنانين قالوا كلام من هذا النوع.. كورونا مين أحنا مصريين.. هذه خفة دم قاتلة.. كوميديا فيها استهتار واستهبال وعدم احترام للإنسان"، مشدداً على أن الفنان قدوة في مجتمعه وعليه أن لا يستهتر بحياة البشر.
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