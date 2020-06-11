سيرين عبدالنور تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور بعيد ميلاد ابنتها الكبرى «تاليا» التي اكملت عامها التاسع، ونشرت صوراً مميزة تجمعها بها، ظهرت فيها بين أحضانها، وهي اللقطات التي كشفت قوة الشبه بين سيرين وابنتها.

سيرين ارفقت الصور بتعليق مؤثر كتبت فيه: «صارو ٩ سنين عقبال المية يا قلبي انتي !!! يا رب احميلي ياها من كل شر وعطيها سعادة الدنية وخليني حدها سند ومصدر قوة لقلبها الصغير»، حيث انهال فانز النجمة اللبنانية على الصور بتعليقات هنأوا فيها سيرين بعيد ميلاد ابنتها، متمنيين لها حياة سعيدة وناجحة.

يُذكر أن سيرين عبدالنور متزوجة من رجل الأعمال اللبناني فريد رحمة، وقد رُزقت منه بطفلين هما «تاليا»، و«كريستيانو» الذي انجبته مارس 2018.

من ناحية أخرى، كان كليب أغنية «ليلة» آخر ما طرحته سيرين، وهي من كلمات أحمد علي موسى، ومن ألحان شادي حسن، وتوزيع إم دي جبر، كما اطلقت الفنانة أغنية بعنوان «أنا رجعت»، وذلك ضمن مسلسلها الأخير «الديفا» الذي شاركت في بطولته أمام الفنان السعودي يعقوب الفرحان في بطولته أمام المطربة المصرية بوسي، إضافة إلى الاعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز في أولى تجاربها التمثيلية، ووسام فارس وآخرين، ويركز العمل على حياة النجوم ويتناول حياة المشاهير وكواليس برامج المسابقات، وعُرض عبر منصة «شاهد» بشكل حصري.