جلسة تصوير رومانسية تجمع حسن شاكوش بخطيبته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضع مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش لجلسة تصوير رومانسية جمعته بخطيبته، بعد انتهاء حفل الخطوبة، والذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

المصور الفوتوغرافي عمر محمد، نشر صور من جلسة تصوير شاكوش وخطيبته، والتي كشفت عن علاقة الحب القوية التي تربطهما.

وكان مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش قد احتفل مؤخرا بخطبته على إحدى الفتيات من خارج الوسط الفني، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

المصور الفوتوغرافي عمر محمد، نشر صور من حفل الخطوبة عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “عملها وخطب بنت الجيران، قريبًا”

Advertisements

وتم تداول صورة أخرى من حفل الخطوبة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وكان الملاحظ هو عدم حضور معازيم للحفل وذلك بسبب ظروف فيروس كورونا.

يذكر أن أخر أعمال حسن شاكوش كان أغنية “شيكولاتة سايحة” مع المطرب عمر كمال، و الأغنية من كلمات مصطفي حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، منتج فني “أمير سامي أبو غالي.

كما قدم أغنية “شارع أيامي”، لمسلسل “البرنس”، والذي قام ببطولته الفنان ممد رمضان، وعرض ضمن السباق الرمضاني الماضي.

وكان حسن شاكوش قد حقق شهرة واسعة بعد تقديمه أغنية “بنت الجيران”، مع عمر كمال، وبعد فترة ظهرت راقصة شرقية، وادعت أنها كانت زوجة لحسن شاكوش، قبل وصوله للشهرة والنجومية وأنها كانت تتولى الإنفاق عليه وهو الأمر الذي لم يعلق عليه حسن شاكوش.