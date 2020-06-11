ياسر جلال يتعاقد على «سيف الله» لرمضان 2021

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعاقد النجم، والممثل المصري ياسر جلال رسميا، بمقر شركة سينرجى على بطولة مسلسل “سيف الله”، لتقديم شخصية الصحابى الجليل خالد بن الوليد، وتم إبرام العقد مع حسام شوقى مشرف عام الإنتاج بشركة سينرجى، وفى حضور المنتج الفني فتحى إسماعيل.

والعمل الجديد من الأعمال التي يترقبها الجمهور بلهفة في موسم دراما رمضان المقبل، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تصوير وإخراج رؤوف عبد العزيز، سيناريو وحوار إسلام حافظ، والعمل مأخوذ من كتاب عبقرية خالد للأديب عباس محمود ‏العقاد.

وكان النجمين ياسر جلال وعمرو يوسف قد قدما في فيديو لم يتخطى الـ 3 دقائق، درسا أخلاقيا معبرا أفضل تعبير عن الفن والفنانين، ليحسم كل منهما موقفه من مسلسل “سيف الله”، ويسلم النجم عمرو يوسف راية خالد بن الوليد بنفس راضية للنجم ياسر جلال.

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وظهر النجم عمرو يوسف فى فيديو قال خلالة: حبيبى يا ياسر، أولا أنا عايز ‏أشكرك على اهتمامك وذوقك وأخلاقك واحترامك، لأن ياسر كان حريصا ‏على الحديث معى ظنا منه بوجود مشكلات تواجهنى، ويحاول إقناعى ‏لاستكمال تصوير المسلسل”.‏

وأضح النجم عمرو يوسف أنه ملتزم بعمل آخر فى عام 2020 ، وذلك بعد ‏تأجيل تصوير خالد بن الوليد، ما اضطرنى للاعتذار عن العمل، فى ‏النهاية ده فى مصلحة العمل عشان اللى هيقوم بيه أخى وحبيبى المحترم ‏ياسر جلال، لأنه حضر إلى بيتى لإقناعى باستكمال العمل وهذا يدل ‏على ذوقه وأخلاقه وهذا ليس غريبا على ياسر جلال.‏

وقاطعه ياسر جلال وقال: “أتمنى أعرف أعمل شخصية خالد بن الوليد ‏زيك.. أنا من معجبين عمرو يوسف، ليرد عمرو يوسف: إن شاء الله ‏ياسر جلال هيعمل حاجة تكسر الدنيا.. أنا من متابعينك ومشجعينك.. ‏استنوا ياسر جلال السنة اللى جاية فى مسلسل سيف الله.