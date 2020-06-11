شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتباطها برجل أعمال.. تعرف على موعد زواج نيللي كريم والان مع التفاصيل

الخميس 11 يونيو 2020 تصدرت الفنانة نيللي كريم تريند مؤشر البحث جوجل بعد خطوبتها لرجل الأعمال عمرإسلام.

Advertisements ويبدو ان نيللي كريم سوف تحتفل بزواجها نهاية الصيف الحالي، بينما احتفلت بخطوبتها في الجونة وخضعت لجلسة تصوير معه بأحد شواطئ الجونة. وتتكتم نيللي كريم عن تفاصيل هذا الحدث السعيد حفاظًا على خصوصية حياتها. وكانت نيللي كريم خاضت سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل "100 وش" وتعاونت من خلاله مع آسر ياسين ونخبة من الفنانين.

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