ما علاقة جورج فلويد بوقف عرض فيلم "ذهب مع الريح"؟

الخميس 11 يونيو 2020

فيلم "ذهب مع الريح" الحائز على جائزة أوسكار عام 1939 والذي يتعرض للحرب الأهلية في جميع أنحاء البلاد وهو واحد من أكثر الأفلام شعبية في التاريخ الأمريكي، قدم بشكل متفائل الرق والقوالب النمطية العنصرية.



استمرت شعبية الفيلم لعقود بسبب الرومانسية الكاسحة والمشاهد الملحمية، وعروضها الرومانسية، حتى مع تزايد تصويرها للعبيد ورؤيتها الوردية للعبودية.

وأوقفت منصة HBO Max التدفقية عرض فيلمGone With The Wind (ذهب مع الريح) مؤقتًا بعد انتقادها بسبب إضفاء طابع رومانسي على العبودية، وسط إعادة تقييم للقيم الثقافية، تزامنا مع الاحتجاجات ضد العنصرية بعد مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية.

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وقالت HBO إن إزالة الفيلم ستكون مؤقتة، وأصدرت بيانا قالت فيه ”فيلم ذهب مع الريح نتاج وقته، حيث يصور بعض التحيزات العرقية التي كانت شائعة للأسف في المجتمع الأمريكي“.

وأضافت أن ”هذه الصور العنصرية كانت خاطئة في ذلك الوقت وهي خاطئة اليوم، وشعرنا أن الحفاظ على ذلك دون تفسير وإدانة تلك الصور سيكون غير مسؤول“. ومن المفارقات أن الفيلم كان مسئولا عما كان يُحسب على أنه تقدم وحياديه هوليوود في ذلك الوقت، حيث فازت هاتي مكدانيل ، التي لعبت دور العبد مامي، بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة ، وهي أول جائزة أوسكار تذهب إلى أمريكي من أصل أفريقي على الإطلاق. كما أنها كانت أول من رشحت.

وكانت المحطة قد أصدرت في وقت سابق بيان جاء فيه أن "ذهب مع الريح" يعكس مرحلة ويصور بعض التحيزات العرقية التي للأسف، كانت شائعة في المجتمع الأمريكي. هذه الصور العنصرية كانت خاطئة في ذلك الوقت وهي خاطئة اليوم، وشعرنا أن الحفاظ على هذا العنوان بدون تفسير وإدانة تلك الصور سيكون غير مسؤول. لأنها تتعارض بالتأكيد مع قيم وارنر. لا يزال الممثلين الرئيسيين للفيلم على قيد الحياة، باستثناء أوليفيا دي هافيلاند، التي تبلغ من العمر 103 أعوام وانسحبت من الحياة العامة في السنوات الأخيرة.

كاتب السيناريو الرقيق جون ريدلي اعترف بأن العديد من الأفلام تتقدم في السن بشكل سيء مع تغير الأعراف الاجتماعية. ومع ذلك، فإن "ذهب مع الريح" هي مشكلة الفريدة. إنه لا "تقصر" فيما يتعلق بالتمثيل فقط، بل هو فيلم يمجد الجنوب قبل الحرب. ويتجاهل فظاعة العبودية، يقدم القوالب النمطية الأكثر إيلاما للأشخاص الملونين ".

وتابع أن الفيلم البالغ من العمر 81 عامًا يلحق الأذى الحقيقي اليوم من خلال إضفاء طابع رومانسي على الكونفدرالية وإضفاء الشرعية على فكرة أن الانفصال عن الاتحاد من أجل حماية ملكية العبيد كان قضية دإنه يواصل تغطية أولئك الذين يحاولون الادعاء الكاذب بأن التشبث بأيقونة عصر المزارع هو مسألة "تراث وليس كراهية".