شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة والدتها بكورونا.. ابنه رجاء الجداوي تنشر صورة نادرة معها والان مع التفاصيل

الخميس 11 يونيو 2020 نشرت أميرة مختار ابنه الفنانة رجاء الجداوي، صورة تجمعها بوالدتها وعلقت عليها: "يارب يارب" وذلك بعد مرور عدة أيام على إصابة والدتها بفيروس كورونا.

وعلقت أميرة في منشور أخر وكتبت: "إذا ذهب كورونا ولم يحرك ضمائرنا فتأكدوا أننا نحن الوباء على الأرض". Advertisements وأضافت قائلة: "الآن الفيروس لم يأت ليقتل فقط بل جاء ليوقظنا من غفلتنا.. اللهم ردنا إليك ردا جميلا".

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