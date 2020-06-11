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شكرا لقرائتكم خبر عن فلوكس يثير الجدل برسالة لطليقته هنا شيحة والان مع التفاصيل
الخميس 11 يونيو 2020
أثار الفنان أحمد فلوكس حالة من الجدل بعدما نشر صورة تجمعه بطليقته هنا شيحة .
وكتب من خلال حسابه على "فيسبوك": "من أقرب وأنضف من عرفت ومن أطيب وأجدع من في حياتي.. عند الجد دايما في ضهري.. ربنا يديم مابيننا من حياه .. بنت الأصول".
وأثار فلوكس برسالته تساؤلات كثيرة عن مدى إمكانية عودتهما من جديد ولكنه لم يرد أو يعلق على هذه التساؤلات .
وكان المخرج حسام الجوهري قام بالتعاقد مع شركة "هالك ستوديوز" لإخراج مسلسل "زكريا" الذي يقوم ببطولته النجم أحمد فلوكس.
يبدأ تصوير المسلسل بعد شهر ونصف من الآن، نظرا لانشغال المخرج بتصوير أحد أعماله الفنية حاليا، وتم رصد 45 مليون جنيه كميزانية مبدئية للعمل.
المسلسل هو الإنتاج الأول للشركة بالتعاون مع مستثمرين سعوديين والمنتج أحمد سمير سليمان، ويعتبر "زكريا" هو التعاون الثاني للمخرج حسام الجوهري مع أحمد فلوكس بعد مسلسل "شارع 18" الذي عرض منذ سنوات وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.
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