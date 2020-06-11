شكرا لقرائتكم خبر عن حبس شقيقة الفنانة زينة 6 أشهر وتغريم شقيقها 10 آلاف جنيه في واقعة الساحل الشمالي والان مع التفاصيل

الخميس 11 يونيو 2020

حكمت محكمة جنح العلميين المنعقدة بمحكمة برج العرب بالإسكندرية في قضية مشاجرة الفنان أحمد عز وشقيقي الفنانة زينة بأحد فنادق الساحل الشمالي حضوريا بمعاقبة المتهمة الأولي نسرين رضا إسماعيل بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل وبكفالة ألف جنيه، لإيقاف التنفيذ وبمعاقبة المتهم الثاني محمد رضا إسماعيل مرسى شلبى بتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وبإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني أحمد عز مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتهما بمصاريف الادعاء المدني ومبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماه.



وببراءة المتهم الثالث أحمد عز مما أسند إليه من اتهام وبرفض الدعوى المدنية المبداه قبله وبإلزام رافعتها بالمصاريف ومبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماه وبعد مشاهدة المحكمة وفريق الدفاع الفيديوهات المصورة في فندق العلمين واستماع التسجيل الصوتي، وكانت عقدت الجلسة بحضور فريق الدفاع عن الطرفين أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض عن الفنان أحمد عز وترافع بالآتي أولا التناقض البين الذى يستعصي على المواءمة والتوفيق بين المفتعلة إصابتها والمدعية سبها فى محضر الشرطة عن روايتها للواقعة فى تحقيقات النيابة العامة الذى يؤكد تلفيق الاتهام للمنسوب إليه التهمة.

بهذه الكلمات بدأ المحامي أشرف عبدالعزيز لقائه مع كاميرا برنامج "انسايدر" بالعربي، مؤكدًا براءة موكله الفنان أحمد عز مما نسب إليه في هذه القضية.

وعن حيثيات الحكم الصادر بحق شقيقة وشقيق الفنانة زينة جاءت بستناد فريق الدفاع على الدليل الفني للقضية وهى كاميرات الفندق الموجودة والمحرزة داخل القضية وهى ما أثبتت كيدية الاتهام وتلفيقه واستحالة وقوع الجريمة كما أثبتتها فى الأوراق وانتفاء أركان الجريمتين.

كما استندنا إلى التناقض البين بين الدليل القولى بأقوال شهود الإثبات وبين الدليل الفنى الملعون والباطل.

وبطلان الدليل الفنى التقرير الطبى المرفق بالأوراق لاصطناعه ومخالفته للحقيقه والواقع للكيد والتشهير والانتقام لعدم توافر ختم المستشفى عليه نهائيا ولعدم إثبات رقم تحقيق الشخصية المدعى إصابتها، وكذلك لعدم إثبات تحويلها للمستشفى بالمحضر .

وقد أكد الطبيب الذى أجري التقرير الطبى، أنه قد تقوم المصابة بإحداث تلك الإصابة لنفسها بيدها الأخرى، ودون أن يطلع على تحقيق شخصيتها ويثبتها ودون أن يتأكد أن المرافق لها شخص شرطى من عدمه قائلا هو قرر لى إنه مندوب شرطة السياحة.

كما أنه عند سؤالها بمحضر الشرطة لم تقرر أنها بها إصابات وطلبت توقيع الكشف الطبى عليها ولم يتم سؤالها عن إصابتها ومحدثها.

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وتناقض أقوال الشهود عن أقوال المجنى عليها عن أقوال الضابط مجرى التحريات فى ألفاظ السباب تناقضا يستعصي على المواءمة ويفترض أحدهم كاذب.

وتضارب أقوال شهود الإثبات تضاربا يستعصي على المواءمة والتوفيق وتكذب المجنى عليها لهم كافه عندما أنكرت واقعة الضرب وتكذيب كاميرات المراقبة عين اليقين لما رواه شهود الإثبات.

والتعاصر الزمنى بين الكشف الطبى وحدوث الواقعه وارفاق التقرير الطبى واختفاء الشاكية عقب الواقعة بحجة الصعود مع الأولاد الغرفة وتبريرها تأخيرها فى عمل المحضر أنها جلست خمس ساعات لعمل المحضر ذلك الأمر الذى يؤكد على افتعالها الإصابة.

والقصور البين فى محضر الشرطة بعدم مناظرة المجنى عليها بواسطة أنثى وعدم ذكر ما بها من إصابات.

وبطلان تحريات المباحث لمكتبيتها وعدم جديتها وتضارب أقوال مجرى التحريات مع نسرين رضا إسماعيل.

ورفض الدعوى المدنية لانتقاء أركانها وشروطها ومجتمعه ثبوت واقعة تعدى المتهمه على المجنى عليه بالسب والضرب على الوجه بموجب كاميرات.

كما أكد عبد العزيز علي ان هذا الحكم ما هو إلا حكم من الدرجة الأولى يحق لهم الاستئناف وسنحضره وسندافع عن عز.

ونهاية الحديث أعلن المحامي أشرف عبدالعزيز عن توليه الدفاع عن الفنان أحمد عز في جميع قضايا الأحوال الشخصية ضد الفنانة زينة وهو ما يعيد قضايا النسب بينهم.