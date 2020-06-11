عبير صبري لزوجها: وحشتني ويارب الطيران يرجع تاني

الخميس 11 يونيو 2020

نشرت الفنانة عبير صبري، من خلال حسابها على موقع إنستجرام صورة تجمعها بزوجها وعلقت قائلة: "وحشتني ويارب الطيران يرجع تاني ويخلي كل واحد حبايبه".



وكانت عبير صبري، أكدت أن فيروس كورونا وتوقف حركة الطيران منعها من رؤية زوجها لمدة 3 أشهر منذ بداية الجائحة.

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وقالت في تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم": "من أول الأشياء التي سأقوم بها هي السفر إلى زوجي في دبي، فأنا لم أره منذ فترة طويلة".

وتابعت: "سوف اشكر الله بعد إنتهاء هذا الكابوس وسوف استرد حريتي، وأعيش حياتي الطبيعية التي كانت مليئة بالسفر ومقابلة أحبائي واقاربي وصديقاتي".