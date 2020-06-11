شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنا مع تفشي فيروس كورونا.. الفنانة درة: افتقد شغلى والعمل مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنا مع تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، أعربت الفنانة التونسية درة عن اشتياقها الشديد لعملها إلى جانب الانتاج والإبداع، إضافة إلى العمل الجماعي.

ونشرت الفنانة درة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لها، معلقة عليها قائلة :"أكثر ما أفتقده.. عملي.. الانخراط في مشاريع جديدة.. أن تكون مبدعًا.. أن تكون منتجًا.. تعاونًا جديدًا.. العمل مع طاقم.. شخصيات جديدة وقصص جديدة لأرويها".

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وفي وقت سابق، استشهدت النجمة درة بمقولة للروائى البرازيلى باولو كويلهو، المذكورة فى احدى رواياته، للتعبير عن حالتها النفسية فى الوقت الحالى، حيث نشرت درة صورة لها عبر حسابها على انستجرام، وعلقت عليها بكلمات بالإنجليزية، قائلة، "قال باولو كويلهو "لا تسمح للانتظار بأن يصبح عادة. عش أحلامك وتحمل المخاطر. الحياة تحدث الآن" .. أعتقد أنه صحيح. ولكن الآن أنا بانتظار الحياة .. وهذا أمر محزن"

ومنذ أيام ظهرت درة على إنستجرام بصورة وجهت خلالها الفتيات بضرورة الحفاظ على روح الأميرة بداخلهم حتى فى الأوقات الصعبة، حيث نشرت الفيديو وهي ترتدى فستانا يشبه فساتين الأميرات داخل منزلها، معلقة عليه قائلة: "حاولي الحفاظ على روح الأميرة.. حتى في الأوقات الصعبة التي تنتظرين فيها قدوم أفضل الأيام".